مورينيو وكونتي في حرب جديدة على ملعب أولد ترافورد

نواف السالم(صدى):

يترقب الدوري الإنجليزي مباراة مثرة بين فريقي مانشستر يونايتد، وتشيلسي، في ظل عداء كبير بين مدربي الفريقين جوزيه مورينيو، وأنطونيو كونتي، المقرر إقامتها الأحد المقبل.

وتأتي المباراة في ظل توتر حاد بين مدرب اليونايتد مورينيو، ومدرب تشيلسي كونتي، حيث تبادل الاثنين الشتائم والسخرية من بعضهما البعض.

و قال مورينيو سابقًا: ” كونتي من نوع المدربين الذين يصرخ ويصرخ ويصرخ عندما يتعرض لاعب للإصابة”، وعلق “كونتي “بقوله: “المدرب البرتغالي لم يكن يهتم بما يحدث في النادي اللندني حينما كان مدرباً له”.

وعلى جانب اخر اتهم مورينيو، كونتي بالتلاعب في نتائج مباريات موسم 2012/2013، حيث قال: ” أعتقد أنني سأظل أرتكب بعض الأخطاء.. ما لم يحدث قط أو من المستحيل حدوثه إيقافي بسبب التلاعب في نتيجة مباراة”، وشعر كونتي، الذي نفى على الدوام ارتكابه أي مخالفات في هذا الأمر، بالغضب ووصف مورينيو “بالتافه” لتزداد حدة التوتر بينهما.

ويسعى مورينيو خلال المباراة إلى الابتعاد عن الإخفاق للمرة الرابعة في الـ5 مباريات السابقة أمام تشيلسي.