3 أمور إذا فعلتها المرأة ستجذب الرجل إليها

متابعات(صدى):

هناك أمور يمكنك القيام بها بغية اضافة شيء من الجاذبية التي لا تقاوم عند الرجل الذي ترغبين في الحصول على قلبه.

ببساطة، هي أمور لا تتطلب منك الكثير خصوصاً أنها من صلب شخصيتك وطبيعتك لكنها مفتاح الحصول على قلب كل رجل من دون أي جهد أو منافسة أو محاولة لتقليد الأخريات.

الابتسامة

أولاً، حافظي دائماً يا عزيزتي على ابتسامتك مهما كانت الظروف التي تحيط بك قاهرة أو صعبة أو سيئة، فلا شيء يستدعي منك الانهيار خصوصاً أمام الآخرين. وحاربي كل هذه الطاقة السلبية من خلال التسلح بالطاقة الايجابية والابتسامة والتحلي بحس الفكاهة.

العناد

نعم! على الرغم من اعتبار البعض العناد صفة سيئة إلا أن أغلبية الرجال يعشقون المرأة العنيدة التي تبدي رفضاً وصعوبة لا مثيل لها في الحصول عليها وعلى قلبها، ما يشكل لهم تحدياً جميلاً عليهم خوضه بغية النجاح فيه.

وبالتالي حافظي على شيء من عنادك، خصوصاً عندما تكونين في موقف محق أو يتطلب منك بعضاً من التشبث بالرأي بعيداً عن الرضوخ والموافقة على كل ما يقوله الشريك، لأن من شأن ذلك أن ينم عن ضعف شخصية وهذا ما لا يتحمله الرجل في المرأة، فهو يحب المرأة القوية والتي تتمتع بثقة عالية بالنفس وجرأة وارادة صلبة.

الجرأة

كوني امرأة جريئة دائماً بعيداً عن الوقاحة. فالرجل يحب المرأة القوية القادرة على تخطي كل الصعوبات بعيداً عن الخجل أو التردد أو الخوف من ابداء رأيها علناً وصراحة.

ولا تنسي أن تكوني أنت قبل أي شيء آخر، بعيداً عن التصنع أو إخفاء هويتك وشخصيتك بغية إرضاء شخص ما لأنه لا يستحقك.