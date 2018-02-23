3 أمور إذا فعلتها المرأة ستجذب الرجل إليها
هناك أمور يمكنك القيام بها بغية اضافة شيء من الجاذبية التي لا تقاوم عند الرجل الذي ترغبين في الحصول على قلبه.
ببساطة، هي أمور لا تتطلب منك الكثير خصوصاً أنها من صلب شخصيتك وطبيعتك لكنها مفتاح الحصول على قلب كل رجل من دون أي جهد أو منافسة أو محاولة لتقليد الأخريات.
الابتسامة
أولاً، حافظي دائماً يا عزيزتي على ابتسامتك مهما كانت الظروف التي تحيط بك قاهرة أو صعبة أو سيئة، فلا شيء يستدعي منك الانهيار خصوصاً أمام الآخرين. وحاربي كل هذه الطاقة السلبية من خلال التسلح بالطاقة الايجابية والابتسامة والتحلي بحس الفكاهة.
العناد
نعم! على الرغم من اعتبار البعض العناد صفة سيئة إلا أن أغلبية الرجال يعشقون المرأة العنيدة التي تبدي رفضاً وصعوبة لا مثيل لها في الحصول عليها وعلى قلبها، ما يشكل لهم تحدياً جميلاً عليهم خوضه بغية النجاح فيه.
وبالتالي حافظي على شيء من عنادك، خصوصاً عندما تكونين في موقف محق أو يتطلب منك بعضاً من التشبث بالرأي بعيداً عن الرضوخ والموافقة على كل ما يقوله الشريك، لأن من شأن ذلك أن ينم عن ضعف شخصية وهذا ما لا يتحمله الرجل في المرأة، فهو يحب المرأة القوية والتي تتمتع بثقة عالية بالنفس وجرأة وارادة صلبة.
الجرأة
كوني امرأة جريئة دائماً بعيداً عن الوقاحة. فالرجل يحب المرأة القوية القادرة على تخطي كل الصعوبات بعيداً عن الخجل أو التردد أو الخوف من ابداء رأيها علناً وصراحة.
ولا تنسي أن تكوني أنت قبل أي شيء آخر، بعيداً عن التصنع أو إخفاء هويتك وشخصيتك بغية إرضاء شخص ما لأنه لا يستحقك.
M-512[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 4 ساعات
دائما احب اقرأ مقالاتك الجميلة ♥♥
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7427 ] نشر منذ 4 ساعات
حسناً☺😁
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16212 ] نشر منذ 4 ساعات
حلوووو 😅
M-512[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 4 ساعات
امووووت على طيبة البنات المحترمات
M-512[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 3 ساعات
ياحبيلكم يصدى وخاصة ألي يكتب المقال ♥ بوركتم جزاكم الله خيرا الجزاء.
☕☕☕ لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25323 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
☕☕☕ لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25323 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه،😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7427 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههه❤هبيلي من قهوتك وكيكك☝😁
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16212 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله أهم ما في النقاط هي الأبتسامه وكثير من الاطباء النفسيين ينصحون فيها وقبلهم امرنا الرسول عليه الصلاة والسلام فيها يكفي انها تعطي تفائل وطاقه ايجابيه وهي بعد احد مفاتيح السعاده الزوجيه 😍
اللهم أجعلنا من المبتسمين دوماً ☺️
☕☕☕ لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25323 ] نشر منذ 2 ساعتين
فديت قلبك
فديت قلب الذي يطلب مع الطيك قهوه~~~~~~-
☕☕☕ لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25323 ] نشر منذ 2 ساعتين
امين الله يسعدك يا نشعتي.
ولكن ايش تقولي احيانا تلقين ناس يفسرونها علط
☕☕☕ لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25323 ] نشر منذ 2 ساعتين
فديت قلبك
فديت قلب الذي يطلب مع الكيك قهوه~~~~~~-
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7427 ] نشر منذ 2 ساعتين
يفداك نبضي تسلمين❤😁
M-512[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 2 ساعتين
وانا مالي شئ اممم زعلان 🙁 آه ياالبنوتات مشاكسات بس دلوعات♥♥.
M-512[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 2 ساعتين
يازين الحب ويازين أيامه آه نساني من سنيييييين. آه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1648 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالعافيه عليكن
زين العناد ماشي سوقه اذا مر كم يوم ماعاندت احس يبي لي اعاده فورمات😂😂
M-512[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 2 ساعتين
سؤال حساس يطرح نفسه لصحيفة صدى المحترمة !؟ لماذا لايتم منح جوائز للمعلقين القدامى المخضرمين هنأ وشكرا xox M-512 t
alfahd42[ عدد التعليقات: 14756 ] نشر منذ 1 ساعة
عناد
ههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16212 ] نشر منذ 1 ساعة
M-512
هههههه الله وناسه ياليت 😆😍😍😅
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16212 ] نشر منذ 1 ساعة
ويسعدك محرومتي ❤️❤️
هههههه اي والله انك صادقه الله المستعان ،،
alfahd42[ عدد التعليقات: 14756 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 14756 ] نشر منذ 1 ساعة
قهوه وكيك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7427 ] نشر منذ 56 دقيقة
لابلله لايعطونكم😁😂لين اوصل الوسام والا بزعل ههههه😁☺
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25323 ] نشر منذ 44 دقيقة
طيب يا نزقي شدي حيلك وافزعي لحد ما توصلين ماعد كثير
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7427 ] نشر منذ 36 دقيقة
ههههه❤افزعي لي معاد😘في حيل تعبت 😁😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7427 ] نشر منذ 34 دقيقة
ㅤ⠀ اللهم
أجعلنا مقبولين بكرمك
مكفولين بذكرك وإحسانك
مشمولين بعفوك ومغفرتك
وأتمم علينا عافيتك
وأسعدنا برضاك
اللهم آمين
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16212 ] نشر منذ 27 دقيقة
ههههههههه لا لا جوجو كلو ولا زعلك 🙈
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25323 ] نشر منذ 26 دقيقة
اللهم آمين يارب العالمين. جزاك الله خير الجزاء
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25323 ] نشر منذ 26 دقيقة
ياليت انهم في صدى يمنحون من التعليقات كان منحتك من عندي علشان توصلين
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7427 ] نشر منذ 22 دقيقة
ههههه❤
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7427 ] نشر منذ 20 دقيقة
وياك ووالديك لا والله فديتك❤😘عادي حتى وربي امزحح😁😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 14756 ] نشر منذ 19 دقيقة
عليكم عافيه