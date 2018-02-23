وزير العمل يبحث مع وزير الموارد البشرية في الإمارات سبل تعزيز التعاون المشترك

علي القحطاني (صدى):

التقى معالى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص في جدة أمس، على هامش الدورة الرابعة لوزراء العمل في الدول الأعضاء بـ “منظمة التعاون الإسلامي”، وزير الموارد البشرية في دولة الإمارات المتحدة ناصر بن ثاني الهاملي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان, بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في عدد من المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين.

ورحّب الدكتور الغفيص في بداية اللقاء بوزير الموارد البشرية في دولة الإمارات المتحدة والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين في عدد من المسارات الحضارية والتنموية.