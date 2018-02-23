السبب وراء استخدام التوت وورقه في علاج مرض السكر

متابعات(صدى):

يُعد مرض السكري، من أكثر الأمراض انتشارًا في الفترة الأخيرة، ففي حالة عدم مصادقته ومعرفة الأشياء المسببة لارتفاع نسبته فتصبح حياة المريض في خطر، ومصادقة المرض تأتي في تحديد نظام حياتي يعمل علي التقليل من نسبة المرض.

حيث أثبتت دراسات طبية حديثة انتشرت الفترة الأخيرة، أن للتوت سحر قوي في تنظيم نسبة السكر بالدم، والحد من ارتفاعه.

حيث أن التوت يحتوي علي مادة ” الأنثوسيانين “، والتي تساهم في إنتاج الأنسولين وهذا هو السبب المساهم في تخفيض مستوى السكر بالدم والدفاع ضد مرض السكري.

كما أن تناول التوت أو مشروب ورق التوت بشكل دائم يعمل بشكل كبير علي تحسن الحالة الصحية لمريض السكر، والتقليل من الإصابة والتعرض لمضاعفات المرض، ولذا ينصح بتناول هذا المشروب مرتين في اليوم، مرة في الصباح علي الريق، ومرة قبل النوم.

مع العلم أن طريقة عمل مشروب ورق التوت، هي وضع كوب من الماء عليه ملعقة من ورق التوت وتركهم حتى الغليان، ثم تناولهم.