فتاة تقتل عريسها بعد 5 أيام زواج بسم فئران

القاهرة(صدى):

أقدمت عروس مصرية على قتل زوجها بعد 5 أيام فقط من زواجهما بوضع سم فئران بكوب العصير لارتباطها بعلاقة عاطفية مع شخص آخر قبل زواجهما .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الشرطة المصرية في محافظة البحيرة ، بلاغا من مستشفى الدلنجات بوصول شاب يبلغ من العمر 28 عاماً والمقيم بعزبة قابيل البحرية بإيتاي البارود المصرية مصاباً بتسمم بسبب قرص غلال في العصير، وتوفي عقب وصوله للمستشفى بفترة قصيرة .

واتهم والد العريس زوجة نجله ” ربة منزل ، 20 عاماً ” ، بقتل نجله؛ لأنها كانت رافضة الزواج منه لوجود علاقة عاطفية مع شاب آخر وبعرض الجثة على الطب الشرعي أفاد بأن سبب الوفاة سم فئران تم تناوله في العصير.

وتم ضبط المتهمة أميرة وحبيبها السابق المقيم بنجع كريم وجاري العرض على النيابة العامة.