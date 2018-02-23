الإسعافات الأولية اللازمة إذا دخلت مادة غريبة في عين طفلك

أماني الغامدي(صدى):

يتعرض الأطفال لكثير من المواقف الطارئة التي تحتاج إلى الإسعافات السريعة قبل أن تتطور المشكلة، ومن بين هذه المواقف دخول قلم في عين الطفل أو دخول مادة غريبة، وأحياناً يكون جهل المحيطين بالطفل بطريقة الإسعاف الأولية الصحيحة من المسببات التي تؤدى إلى حدوث مشاكل أكبر صعب حلها.

حيث أكد الأطباء أنه في حالة دخول مادة كيميائية سائلة مثل: الكلور أو الأمير أو الجاز في عين الطفل يجب غسل العين فوراً بالماء الجاري لمدة 30 دقيقة متواصلة، والأفضل غسلها بالماء المقطر ولكن إذا لم يتوافر يمكن استخدام الماء الجاري من الحنفية، وبعد ذلك التوجه لزيارة الطبيب لمتابعة الحالة.

أما بالنسبة لدخول الأجسام الصلبة في عين الطفل مثل: القلم أو الزجاج يجب ألا نقترب من العين نهائياً ولا نحاول أن نزيل الجسم الصلب بأنفسنا حتى لا تتطور المشكلة، ونذهب فوراً لأقرب مقدم خدمة طبية للعيون، لإزالة هذا الجسم باستخدام الميكروسكوبات والأجهزة المخصصة لذلك.

مع العلم أنه في حالة تم إسعاف الطفل بطريقة خاطئة وحاول الأهل إزالة الجسم من العين فقد يتحرك من مكانه ويدخل بشكل أكبر أو تتبقى أجزاء داخل العين ويسبب جرحاً في العدسة أو الشبكية، وكذلك إذا كان الجسم ملوثاً يحدث التهابات في العين.