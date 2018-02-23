قرقاش: دعم قطر للإخوان والتنازل عن السيادة لإيران وتركيا أصبح أكثر صعوبة

أبو ظبي(صدى):

شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، أن اللعب على التناقضات وإدارتها الذي ميَّز سياسة قطر أصبح أكثر صعوبة وتكلفة.

جاء ذلك في سلسة تغريدات لقرقاش عبر حسابه في” تويتر ” قال فيها إن اللعب عَلى التناقضات وإدارتها و الذي ميّز سياسة قطر أصبح أكثر صعوبة وتكلفة، فالتوازن بين دعم الإخوان وغيرهم من المتطرفين واستضافة قاعدة العديد والتنازل عن السيادة لإيران وتركيا أصبح أكثر صعوبة.

وأضاف في دعوة قطر لنظام إقليمي يضم إيران وتركيا في الإعلام الغربي إشكالية، الأولى أنها دعوة من لاعب ثانوي والثانية أنها تأتي كمشروع مضاد لإستعادة العرب لفضائهم، كما أنها تتناقض مع التوجه الأمريكي تجاه طهران.

وتابع: وفِي خضم الجمباز السياسي الفاقد للإيقاع والفاعلية لدول المقاطعة الفضل في التنازلات القطرية لواشنطن في ملف تمويل الإرهاب، وستستمر في ضغطها لتكسب تنازلات إضافية ضد التطرّف والإرهاب حتى وإن جاء الحصاد عبر عواصم أخرى.