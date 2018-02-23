طفل سوري ينقل معاناة أطفال الغوطة الشرقية.. ويؤكد للعالم: صمتكم يقتلنا

دمشق(صدى):

نقل الطفل السوري محمد نجم، صاحب الـ15 عاماً من العمر، المعاناة اليومية التي يعيشها سكان مدينة الغوطة الشرقية بدمشق، تحت القصف المستمر من قبل قوات النظام السوري.

ووجه ” نجم ” رسالة إلى العالم كله عبر سلسة من مقاطع الفيديو التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً :” نقتل بصمتكم “، مضيفاً أن بشار الأسد وإيران ونظام خامنئي قتلوا الطفولة في الغوطة.

وأوضح الطفل السوري، أن الوضع الإنساني والطبي في الغوطة الشرقية من الصعب أن يوصف بالكلمات، مؤكداً ان ما يحدث هو إبادة جماعية، مشيراً إلى ان أطفالها بدون طعام وشراب.

ونشر مقطع فيديو لأصوات قصف نظام بشار الأسد الشديد على الغوطة، إضافة إلى مشاهد تعبر عن الدمار التي ألحقه النظام بالبيوت ومباني المدينة.

وقال ” نجم ” في إحدى تدويناته على موقع ” تويتر “:” بالأمس كنا نلهو معاً في ملجأ تحت الأرض، اليوم ضديقي وعائلته قتلوا بطائرة مقاتلة، لم يتمكن هو وعائلته من البقاء تحت أنقاض مبنى مكون من أربعة طوايف بالقرب من منزلي، قبل بضع ساعات “.

واختتم الطفل، الفيديو، قائلاً:” أريد متابعة دراستي، وأريد أن أصبح صحفياً عندما أكبر “.