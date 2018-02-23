بالصور.. إطلاق أقوى جوال ذكي في العالم ” يعمل تحت الماء “

أماني الغامدي(صدى):

أطلقت شركة السيارات ” لاند روفر ” ، جوالًا ذكيًا، تعتبره الأقوى في العالم، حيث يمكنه العمل تحت المياه حتى عمق 1.8 متر، دون أي ضرر، إضافة لكونه لا يتأثر بمياه البحر المالحة، في حالة غمره فيها.

ويستطيع الهاتف الذكي التي أصدرته الشركة، تحمل السقوط، ودرجات الحرارة شديدة الارتفاع، والصدمات الحرارية، والاهتزازات القوية، حيث تم تصميم الجهاز ليتناسب مع الاستخدام أثناء الرحلات في المناطق الوعرة المليئة بالطين وغيره من العقبات، مثله مثل سيارات ” لاند روفر ” تمامًا.

كما يمتاز هذا الجوال، بسماحه لمستخدميه بإجراء المكالمات والوصول إلى الخيارات كافة، دون الحاجة لخلع القفازات، الأمر الذي يضمن له تجربة أفضل في الأجواء شديدة البرودة.

فيما تم تزويد الجوال” إكسبلور ” ، ببطارية بقوة 4 آلاف أمبير، تمكنه من العمل لمدة يومين من الاستخدام العادي.

يشار إلى أنه من المقرر طرح الجوال الذكي ” لاند روفر اكسبلور ” ، في أبريل المقبل، والذي سيصل ثمنه إلى 599 جنيهًا إسترلينيًا، ما يعادل نحو 840 دولارًا تقريبًا.