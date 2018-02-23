بالفيديو.. كيفية الإبلاغ عن فقد الهوية عبر خدمات ” أبشر “
أعلنت الأحوال المدنية، اليوم الجمعة، عن خطوات تقديم بلاغ حول فقد بطاقة الهوية من خلال الخدمات الإلكتروني عبر ” أبشر “.
ونشرت الصفحة الرسمية للأحوال المدنية على ” تويتر “، فيديو يوضح كيفية الإبلاغ عن فقط الهوية عبر خدمات ” أبشر “، قائله ” فقدت بطاقتك؟.. بلاغك أسرع مع أبشر “.
وأوضحت أنه للإبلاغ عن فقد البطاقة يتم الدخول على موقع الخدمات المدنية الإلكتروني، ويتم اختيار خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر خدمات ” أبشر “، وتتبع الخطوات اللازمة لإنهاء الإجراءات.
فقدت بطاقتك؟
بلاغك أسرع #مع_أبشر pic.twitter.com/kVVLHG3fLQ
— الأحوال المدنية (@AhwalKSA) February 23, 2018
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2172 ] نشر منذ 11 دقيقة
ممتاز