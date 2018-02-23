بالفيديو.. كيفية الإبلاغ عن فقد الهوية عبر خدمات ” أبشر “

حمود العنزي (صدى):

أعلنت الأحوال المدنية، اليوم الجمعة، عن خطوات تقديم بلاغ حول فقد بطاقة الهوية من خلال الخدمات الإلكتروني عبر ” أبشر “.

ونشرت الصفحة الرسمية للأحوال المدنية على ” تويتر “، فيديو يوضح كيفية الإبلاغ عن فقط الهوية عبر خدمات ” أبشر “، قائله ” فقدت بطاقتك؟.. بلاغك أسرع مع أبشر “.

وأوضحت أنه للإبلاغ عن فقد البطاقة يتم الدخول على موقع الخدمات المدنية الإلكتروني، ويتم اختيار خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر خدمات ” أبشر “، وتتبع الخطوات اللازمة لإنهاء الإجراءات.