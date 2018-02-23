أسباب الموت المفاجئ للرضع و طرق الوقاية منه

نورة الشهري (صدى):

يُعد الموت المفاجئ للرضع من الأشياء التي تظهر بين الأطفال الرضع في الشهور الأولى وأقل من السنة، وهو حالة من الوفاة المفاجئة وغير المتوقعة للأطفال الرضع، تسمى ” متلازمة الموت المفاجئ ” أو “Sudden Infant Death Syndrome “.

وعند البحث عن سبب هذه المتلازمة، لم يتم اكتشاف السبب العلمي وراء متلازمة الموت المفاجئ حتى الآن، ولكن وجدت العديد من الدراسات والأبحاث أن الطفل الذي ينام على بطنه يكون أكثر عرضة للموت المفاجئ ممن ينام على ظهره.

حيث أن الأم التي تعانى من سكر الحمل أيضاً يكون طفلها أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة الموت المفاجئ خلال العام الأول من ميلاده، لذا يجب أن تتخذ احتياطاتها وتجرى أشعة على القلب للطفل، لأن سكر الحمل يسبب ارتفاع ضغط الشريان الرئوي ويسبب الموت المفاجئ.

وعن الاحتياطات اللازمة التي يجب أن تتخذها الأم للوقاية من متلازمة الموت المفاجئ، فيجب تجنب النوم على البطن للطفل، لأن كمية الأكسجين تكون غير كافية وقد تسبب له الاختناق، وكذلك تجنب النوم على وسادة عالية، حيث قد يحدث الموت المفاجئ نتيجة الاختناق أو السقوط.

كما ينبغي على الأم التأكد من أن غطاء الطفل مناسب له بدون زيادة أو نقص حتى لا يسبب له الاختناق، ويجب أيضًا أن يتم إجراء أشعة على قلب الطفل كإجراء احتياطي وقائي باستمرار.