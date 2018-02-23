في واقعة غريبة..لاعبو وست بروميتش يسرقون سيارة أجرة ببرشلونة

طلال الغامدي(صدى):

سرق 4 لاعبين بصفوف وست بروميتش الانجليزي، سيارة أجرة في إسبانيا، اليوم الجمع.

وقالت النادي في بيان له إنه خلال معسكر تدريبي اقامه وست بروميتش في برشلونة؛ استعدادًا لمواجهة ساوثامبتون في الدور الخامس لكأس الاتحاد الانجليزي قام اربعة لاعبين بسرقة سيارة اجرة، وهم جوني إيفانز وغاريث باري وجيك ليفرمور وبواز مايهيل .

وأوضحت الشرطة الإسبانية أن اللاعبين الاربعة استقلوا سيارة اجرة للتوجه الى احد مطاعم الوجبات السريعة وسط مدينة برشلونة، وفي لحظة ما استغلوا ترك السائق لسيارته واستولوا على السيارة للتجول بها وسط المدينة قبل ان يتركوها بعيدا عن الفندق الذي يقيمون فيه.