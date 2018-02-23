بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح حكم التربح من مقاطع ” اليوتيوب “

نايف السالم(صدى):

أكد الشيخ خالد المصلح، المشرف العام على فرع الرِّئَاسَة العَامَّة للبحوث العلمية والإِفْتَاء بمِنْطَقَة القصيم، أن التكسب من نشر مقاطع الفيديو على موقع “يوتيوب” جائز شرط عدم وجود محظورات شرعية.

جاء ذلك رداً على سؤال ورد للشيخ خلال برنامج “يستفتونك” حول الربح من فيديوهات “اليوتيوب”: ليرد الشيخ أنه لا دخل لك فِي هذا، فعمل الشَّرِكَة ونشاطاتها لا أثر له فِي مَا تعطيه من مقابل اتفاق بينك وبينهم فِي عمل صحيح”.

وتابع إذا كنت عقدت معهم عقداً صحيحاً وكان من مقتضيات العقد ينشرون لك ويروجون منشوراتك التي لا محظور فيها شرعاً، ويعطونك على عدد المشاهدات مبالغ محددة ففهي هذه الحَالَة لا حرج عليك بالقبول.