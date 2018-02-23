أمريكي يسرق إصبع من الطين قيمته 4,5 مليون دولار

واشنطن(صدى):

قام أمريكي يدعى ” مايكل روهان ” ، بسرقة إصبع أحد مقاتلي جيش الطين ” تيراكوتا ” ، والذي تبلغ قيمته 4.5 مليون دولار، وذلك خلال أمسية ” الكنزة القبيحة ” ، بمتحف معهد فرانكلن، في ولاية فلاديلفيا الأمريكية.

وطبقًا لما ذكره مكتب التحقيقات الفيدرالي، تسلل ” روهان ” يوم 21 ديسمبر من عام 2017م، إلى قاعة عرض لجيش الطين المغلقة، من مقبرة الإمبراطور الصيني ” كين شي هيونغدي ” ، وكسر إصبعًا من يد أحد التماثيل.

وأشار المكتب الفيدرالي، إلى أنه لم يكتشف العاملون في المتحف الأمر، إلا في يوم 8 يناير 2018م ، حيث رصدت كاميرات المراقبة كافة تحركات السارق.

وعلى هذا، قام موظفو المكتب، في 13 يناير 2018م، بزيارة منزل ” روهان ” ، الذي سلم الإصبع المسروق إليهم على الفور، فيما تجري الآن محاكمته، بسبب هذه السرقة.

وجاء في وثائق المحكمة، أن إصبع التمثال عمرها أكثر من 100 سنة، وهي من ضمن التراث الثقافي.

جدير بالذكر، أن جيش الطين ” تيراكوتا ” ، هو مقبرة تضم أكثر من 8 آلاف تمثال بالحجم الكامل، لمقاتلين مع خيولهم دفنوا بالقرب من ضريح الإمبراطور ” تشين شيهواندي ” في شيان.