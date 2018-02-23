العناية بنظافتك الشخصية من أهم الأشياء أثناء فترة الحمل

نورة الشهري (صدى):

تعاني المرأة من الكثير من الآلام في فترة الحمل، ويُعتبر من أهم الأشياء التي يجب على المرأة الاهتمام بها أثناء هذه الفترة، هو اعتنائها بنظافتها الشخصية خاصة المنطقة الحساسة، فهذه أكثر المناطق التي يجب أن تهتم بها منعا للإصابة بالفطريات والالتهابات التي تسبب أمراض مختلفة، ويكون ذلك عن طريق إزالة الشعر أو استخدام الغسول المهبلي، ولكن ماذا عن الاهتمام بالمنطقة الحساسة أثناء الحمل؟

حيث قال أحد الأطباء إن الاهتمام بالمنطقة الحساسة أثناء الحمل يحتاج بعض الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة الجنين وهى:

1:في حالة إصابة السيدات بإفرازات مهبلية عليها أن تستخدم الغسول المهبلي مرتين في اليوم.

2:في حال عدم وجود إفرازات مهبلية يجب استخدام الغسول المهبلي مرة واحدة في الأسبوع.

3: تجنب الجلوس في مياه ” الاغتسال ” لأن ذلك ينشر البكتيريا وينشطها.

4:تجفيف المنطقة الحساسية بمناديل ورقية بدون رائحة.

5: أن يكون ” الاغتسال “من خارج المهبل فقط وليست الداخل.

6:إزالة الشعر بطريقة أمنة وغير مؤلمة .

7:تجنب العلاقة الزوجية في حالة وجود إفرازات مهبلية.

بالإضافة إلى أنه يجب أن تتجنب الحامل أي أخطاء أثناء تنظيف المنطقة الحساسية حتى لا يسبب مشاكل في الرحم وألم في الحوض وكيس المياه ومخاطر على صحة الجنين.