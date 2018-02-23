مدرب أتلتيكو مدريد: نعيش في مجتمع يوجد فيه الجدل بشكل مستمر

نواف السالم(صدى):

قال مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، إن هناك من يتصيد له الأخطاء، ويبحث وراء كلماته ليخلق مزيد من الجدل.

وأضاف سيميوني: “من الواضح أن البعض يبحث في كلماتي دائماً عن مزيد من الجدل في حين لا يريد أي منا هذا الجدل.. يهمنا أن يفوز الفريق وأن يواصل النادي تطوره”.

وأكد على أنه لا يريد سوى مصلحة النادي، قائلًا: ” أعلم أن فيرناندو لطالما أراد ذلك أيضاً.. من الواضح أننا نعيش في مجتمع يوجد فيه الجدل بشكل مستمر.. أحياناً نطرح أسئلة لا نريد سماع إجابتها ومن هنا تبدأ المشكلات”.