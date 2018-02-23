9عادات يومية تحميك من الوصول لسن اليأس في سن مبكر

تخشى الكثير من السيدات الوصول لسن اليأس في سن مبكر ، وذلك بسبب رغبة المرأة في الشعور دائما بأنها مازالت في ريعان شبابها، حيث تحتاج المرأة إلى إتباع برنامج صحي شامل منذ الصغر لحماية جسمها طوال حياتها، خاصة أن المرأة تتعرض خلال مشوار حياتها لتجارب تستنزف من رصيد الفيتامينات والمعادن بجسمها مثل الحمل والولادة والرضاعة.

ولذلك نصح الأطباء كل امرأة بالقيام بالنصائح التالية لتفادى هذه المشكلة و أهما:

1- الحفاظ على الوزن المثالي خاصة وأن الخلايا الدهنية تتكون في الجسم منذ الصغر.

2- إتباع نظام غذائي صحي والبعد عن الوجبات السريعة والأطعمة المالحة والحلويات والمخللات.

3- ممارسة الرياضة مع الابتعاد عن التدخين.

4- معرفة التاريخ العائلي المرضى لأنواع السرطان خاصة سرطان الثدي.

5- بناء العظام يكون خلال الـ 20 سنة الأولى من العمر، لذلك يجب على الأم التركيز على الألبان والزبادي لتفادى الإصابة بالهشاشة.

6- أثناء الحمل يجب الاهتمام بالتغذية السليمة المعتمدة على منتجات الألبان والمكملات الغذائية .

7- المباعدة بين كل حمل وآخر لأنه يسحب من رصيد الفيتامينات في الجسم.

8- يجب دائما على كل امرأة معرفة أرقام مهمة عن جسمها مثل وزنها والضغط والكولسترول.

9- الكشف الذاتي بعد سن الـ 20 على الثدي عقب انتهاء كل دورة شهرية