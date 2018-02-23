بالفيديو.. رد فعل صادم لعائلة سقط ابنها في مياه السيول
أُصيبت عائلة شاب بنوبة ضحك هستيرية، بعد سقوطه في مياه السيول بطريقة مروعة.
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شابا يقف داخل حوض بلاستيك ويسبح في المياه بعد أن غمرت منزله وسيارته وعندما حاول شقيقه سحبه للخارج اختل توازنه وسقط بطريقة مروعة في المياه مما تسبب في دخول عائلته في نوبة ضحك عليه.
Guy falls out of plastic bucket while trying to stay dry
Some people will do just about anything to keep their hair dry.
Posted by Funny Videos on Tuesday, February 20, 2018
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