بالفيديو.. رد فعل صادم لعائلة سقط ابنها في مياه السيول

متابعات(صدى):

أُصيبت عائلة شاب بنوبة ضحك هستيرية، بعد سقوطه في مياه السيول بطريقة مروعة.

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شابا يقف داخل حوض بلاستيك ويسبح في المياه بعد أن غمرت منزله وسيارته وعندما حاول شقيقه سحبه للخارج اختل توازنه وسقط بطريقة مروعة في المياه مما تسبب في دخول عائلته في نوبة ضحك عليه.