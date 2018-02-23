بالصور.. سياحة الباحة والمجدوعي يدعمون الشباب بمشاريع سياحية بملتقى الاستثمار

سعيد العجل(صدى):

شارك فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة بملتقى الاستثمار الذي اقيم بمحافظة المخواة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الاستاذ زاهر محمد الشهري، بأن مجموعة المجدوعي قدمت مشاريع سياحيه (صغيره ومتوسطه) بعد تنسيقها مع فرع الهيئه العامة للسياحه بالمنطقة، وبدراسة من شركة جنوب افريقيا(TBTC) وإعداد 15 دراسه جدوى و3 دراسات تحليليه والتي تدعم شباب منطقة الباحة للاستثمار، مؤكداً بأن الدراسات التي تم إجراؤها كانت شامله، وتشير بالإستثمار في أي موقع بالمنطقه.

واشار الى ان تلك الدراسات تنوعت في المنطقة ككل ويمكن الاستثمار فيها أكثر من موقع بالمنطقة.

‎وتضمنت تلك المشاريع: (جبل شدا ” مشروع النزل الجبلي، مشروع الانزلاق بالحبال، مشروع الطيران الشراعي، مشروع تسلق وهبوط الجبال ” – قرية ذي عين التراثية ” مشروع الجولات السياحية في معالم ذي عين، مشروع النزل ودور الضيافة، مشروع المهرجانات والفعاليات، مشروع المحلات التجارية، مشروع المطاعم والمقاهي ” – سياحة المغامرات ” مشروع مركز معلومات الزوار، مشروع التجول وركوب الخيل، مشروع المسارات الوعرة ” – الأماكن الطبيعية ” مشروع الحدائق والمنتزهات، مشروع خدمات الزوار في الحدائق، مشروع المطاعم المفتوحة ” ).

