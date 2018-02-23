طرد مشبوه يثير قلق الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل

واشنطن(صدى):

تسبب طرد مشبوه يحتوي على مادة غريبة موجه إلى الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل بأحد القصور الملكية ، في نشوب حالة من الخوف داخل القصر.

حيث استنفرت قوات مكافحة الإرهاب البريطانية بعد وصول الطرد المشبوه لفحص المادة التي يحتويها الطرد، وتبين أن المادة التي عثر عليها به لا تبعث على الريبة.

وقالت الشرطة البريطانية، إنها تجري تحريات تتعلق بالطرد الذي تضمن كذلك خطابًا اعتبرته الشرطة جريمة كراهية.

يُشار إلى أنه من المقرر أن تقام مراسم زفاف هاري، الابن الأصغر لولي العهد الأمير تشارلز، وماركل التي اشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني الأميركي سوتس في 19 مايو بقصر وندسور.