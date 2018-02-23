8 وصفات طبيعية لإعادة إنبات الشعر

نورة الشهري (صدى):

يُعد تساقط الشعر من أكبر المشكلات التي يواجهها عدد كبير من السيدات وتسبب لهن الأرق، وتدفعهن للبحث عن الطرق التي يمكنها مساعدتهن على التخلص منها، ولأن مشكلات الشعر متعددة وتختلف من شخص لآخر، فإن الشعر المنحول من الأشياء التي تضفى على من يعانى منه مظهرًا غير لائق سواء كان رجلًا أو امرأة.

حيث تزداد مساحة الجبهة بشكل مبالغ فيه وتتراجع منابت الشعر للخلف، فإذا كنت تعانى من تلك المشكلة يقدم لك الأطباء بعض الطرق الطبيعية التي يمكنها أن تساهم في إنبات الشعر مرة أخرى .

بذور الحلبة :

– قومي بنقع حفنة من بذور الحلبة في وعاء مليء بالماء لمدة 5-6 ساعات.

– يتم هرسها وتخلط مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

– توزيع المعجون الناتج في جميع أنحاء المنطقة المصابة.

– اتركيه لمدة ساعة قبل غسله.

– كرري الأمر مرتين في الأسبوع لنتيجة ملحوظة

زيت الكافور:

– يتم مزج ½ ملعقة صغيرة من زيت الكافور مع ملعقتين صغيرتين من اللبن الرائب ومن 3-4 قطرات من زيت الجوجوبا.

– تدليك المنطقة المصابة بالمزيج.

– دعه على شعرك لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر والشامبو العادي الخاص بك.

– كرري هذه الطريقة بشكل شهري لتحقيق النتائج المرجوة.

عصير البصل

– بشر بصلة وعصرها والاحتفاظ بالعصير الطازج.

– نقع القطن في عصير البصل ودهن جميع أنحاء المنطقة المصابة باستخدامه.

– اتركي البصل على شعرك بين عشية وضحاها.

– في الصباح، يغسل الشعر بالشامبو العادي والماء الفاتر.

– استخدام هذا العلاج على الأقل 2-3 مرات في الأسبوع لنتائج مرئية.

فلفل أسود

– طحن كمية من الفلفل للحصول على مسحوق جاهز.

– خلط مسحوق مع 2-3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

– تدليك مقدمة الشعر بلطف بالخليط.

– اتركيه يجف لمدة 15- 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

– تطبيق الخليط كل أسبوعين يمكن أن يساعدك على التخلص من فقدان الشعر الأمامي.

زيت الخروع

– مزج ½ ملعقة صغيرة من زيت الخروع مع كبسولة فيتامين E.

– تطبيق الخليط بلطف على المكان المتضرر.

– السماح له بالبقاء لمدة جيدة تتراوح بين 40-45 دقيقة.

– غسل الشعر بالشامبو العادي والماء الفاتر.

– حاول استخدام هذا الزيت الطبيعي 2-3 مرات في الشهر على الأقل للحصول على نتائج واضحة.

الكركديه ومياه الورد

– طحن حفنة من زهور الكركديه والأوراق.

– خذ المسحوق وامزجه مع مياه الورد.

– وزع المعجون الناتج في جميع أنحاء المنطقة المتضررة.

– اتركه لمدة 30-35 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

– تكرر تلك الطريقة مرتين في الشهر.

جل الصبار

– استخدم كمية من جل الألوفيرا.

– تدليك المنطقة المصابة بلطف.

– دع الجل على رأسك لمدة 40-45 دقيقة.

– شطفه بالماء الفاتر.

– يكرر هذا العلاج على الأقل 2-3 مرات في الأسبوع لزراعة الشعر مرة أخرى على جبين الصلع.

زيت الزيتون

– تدليك المنطقة المصابة بزيت الزيتون الدافئ.

– اتركه على رأسك طوال الليل.

– في الصباح يتم غسل الرأس بالماء الفاتر والشامبو العادي الخاص بك.

– يمكن استخدام هذا العلاج مرتين في الأسبوع لتحقيق نتائج فعالة.