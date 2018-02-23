” ترامب ” يجدد اقتراحه بتسليح المعلمين ذوي الخلفية العسكرية

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعمه لفكرة تسليح المعلمين من ذوي الخلفية العسكرية، والذي كان قد اقترحها في أعقاب مذبحة المدرسة الثانوية بولاية فلوريدا الأمريكية، التي وقعت الأسبوع الماضي.

وأشار ” ترامب ” ، إلى أن فكرة التسليح ستقتصر على من لديهم خلفية عسكرية أو تلقوا تدريبات خاصة من قبل، قائلًا: ” ذلك من شأنه أن يحل المشكلة بشكل فوري ” .

فيما لقي اقتراح ” ترامب ” ، ردود أفعال متباينة من قِبل سكان الولايات المتحدة، والتي تشهد انقسامات وآراء مختلفة، حول الطريقة التي يمكن من خلالها الحد من حوادث إطلاق النار الجماعي والعنف المسلح هناك.

جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي، كان قد طرح فكرة تسليح المعلمين، خلال اجتماع بالبيت الأبيض، الأربعاء الماضي، والذي أقامه مع طلاب المدرسة الناجين من حادثة إطلاق النار.