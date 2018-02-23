637 مليون دولار رواتب ومكافآت المدير التنفيذي لـ ” سناب شات “

واشنطن(صدى):

كشفت هيئة الأوراق المالية الأمريكية، عن حصول ” إيفان شبيجل ” ، المدير التنفيذي لتطبيق ” سناب شات ” ، على مبلغ تصل قيمته لـ 637.8 مليون دولار، كرواتب ومكافآت له، نظير عمله خلال عام 2017م.

فيما أشارت الهيئة، إلى عدم حصول ” شبيجل ” على جميع المكافآت والرواتب بعد، فيما سيكون جزءًا كبيرًا منها، في صورة ” أسهم ” ، والجزء الآخر سيكون نقدًا.

يشار إلى أن سهم ” سناب شات ” ، كان قد قفز إلى نسبة 19% ، وذلك على مدار الستة أشهر الماضية.