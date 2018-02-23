أفلام ” لسان ” و ” الحقيقة ” و ” بسطة ” على السعودية.. الليلة

علي القحطاني (صدى):

أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون، عن عرض فيلم لسان، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ 11 مساءً، ضمن مبادرة أفلام سعودية على السعودية.

وقالت إن فيلم لسان من إخراج محمد السلمان، ويسلط الضوء على خرافة سائدة بين القرويين، بقالب كوميدي أحياناً، وتراجيدي أحياناً أخرى.

كما سيتم عرض فيلم الحقيقة للمخرج فهد عليان، والذي يحكي قصة طبيب سعودي يعمل في الخارج، تبتزه عصابة إرهابية، لتختطف مرضاه المسلمين.

وكذلك سيعرض فيلم ” بسطة ” للمخرجة هند الفهاد، والذي يتناول معاناة النساء في طلب الرزق، وكيف أن ضعاف النفوس لا يتركونهن في حالهن.