بحلول 2030.. 36 مليار قيمة الإنفاق على الترفيه

علي القحطاني(صدى):

أعلن أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن وصول قيمة الإنفاق الاستهلاكي على الترفيه 36 مليار ريال بحلول عام 2030م، مؤكدًا أن قطاع الترفيه يحتاج إلى 267 مليارًا من إجمالي الاستثمارات، وذلك لبناء البنية التحتية الترفيهية بكافة مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق ” روزنامة 2018 ” ، الذي أقامته الهيئة العامة للترفيه بالرياض، أمس الخميس، والتي تحتوي على على عدد غير مسبوق من الفعاليات الحيّة لهذا العام، حيث تشتمل على ما يزيد عن 5000 فعالية، تتنوع ما بين العروض الحية والمهرجانات والحفلات الفنية والموسيقية، والتي يتم توزيعها على 56 مدينة في جميع مناطق المملكة.

يشار إلى أنه قد حضر الحفل، رئيس مجلس إدارة الهيئة أحمد بن عقيل الخطيب، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل بافرط، إضافة لعدد من الوزراء والإعلاميين.