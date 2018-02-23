بالفيديو.. مسنة إيرانية تهاجم الحكومة: أموالها لـ ” حزب الله “
أظهر مقطع فيديو متداول، لمُسنة إيرانية، فقدت كل شيء تملكه بسبب الزلزال بمدينة سربل، وهي غاضبة على الحكومة الإيرانية؛ لعدم تقديم أي مساعدات لضحايا الزلزال.
وقالت المسنة في الفيديو: ” الحكومة لديها الأموال التي تضخها في سوريا ولبنان و ” حزب الله ” لكن لا تملك شيء لمساعدتنا ” .
ويتهم المتظاهرون الإيرانيون، الحكومة بإنفاق الأموال على تمويل التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وخاصة مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، فيما يعاني المواطنون من الفقر، وتعاني البلاد من الانهيار الاقتصادي ” .
مُسنَّة إيرانية التي فقدت كل شيء بسبب الزلزال في مدينة سربل ذهاب تقول : الحكومة لديها الأموال لمساعدة سوريا ولبنان و"حزب الله" لكن لا تملك شيء لمساعدتنا pic.twitter.com/gzHuTNBEMh
— قناة وصال (@Wesal_TV) 23 February 2018
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