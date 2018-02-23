روتانا تفسخ تعاقدها مع الفنان فيصل الراشد

أماني الغامدي(صدى):

بعد نجاح ألبوم ” أنا الأستاذ ” للفنان الكويتي فيصل الراشد الذي طُرح العام الماضي بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ، أعلنت الأخيرة فسخ تعاقدها معه في بيان إعلامي .

وقالت الشركة في بيان إعلامي نشرته عبر صفحتها الرسمية بتطبيق انستجرام ، من المتعارف عليه أن “ العقد شريعة المتعاقدين ” ، وبناء على هذا العرف المهني دأبت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات” في تعاقداتها مع الفنانين من أهل الغناء والموسيقى على الالتزام ببنود العقود المبرمة وتلبية احتياجات المطربين المتعاقدين معها بما يتلاءم مع الصالح العام، ولا يتجاوز سياسة الدولة التي تنتمي إليها الشركة ولا يخرج أو يشذ عن ما يسمح به القانون الخاص والعام في تعاملات روتانا”.

وأضاف البيان “وبناء على ما تقدم، تضطر شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أن تعلن وبقرار من الإدارة العليا عن قيامها بفسخ تعاقدها مع الفنان فيصل الراشد، الذي شذ عن قانون الشركة وأخل ببنود العقد بينه وبين الشركة، وبناء على القرار القاضي بفسخ العقد مع فيصل الراشد.

سيتم إزالة جميع المحتوى المتعلق بالألبوم الرقمي الذي يحمل عنوان “ أنا الأستاذ 2018 ” من توزيع “روتانا للصوتيات والمرئيات” والصادر بتاريخ 14 يناير 2018، أو أي أعمال أخرى له من كافة منصات روتانا ”.

وتابع” لذا وجب التنويه والإيضاح أنه لم يعد للشركة أي علاقة بالفنان المذكور، والله ولي التوفيق”.