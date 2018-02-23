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انخفاض المبيعات العالمية للجوالات الذكية لأول مرة منذ 2004

انخفاض المبيعات العالمية للجوالات الذكية لأول مرة منذ 2004
أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة لشركة الأبحاث ” جارتنر ” عن انخفاض المبيعات العالمية للجوالات الذكية بنسبة 5.6% إلى ما يقرب من 408 ملايين جوال ذكي خلال الربع الرابع من العام الماضي 2017، بينما ارتفعت بمقدار 2.7% عن 2016.

وأكدت الدراسة أن هذا التراجع يعد أول تراجع تشهده الصناعة منذ عام 2004، لافته إلى أنه على الرغم من قوة الطلب على ميزات جديدة مثل الاتصال بتقنية “4G ” والكاميرات ذات الجودة العالية إلا أن المنتجات الجديدة بتحسينات طفيفة فشلت في تحفيز المشترين.

وحافظت شركة ” سامسونج ” على صدارة المبيعات العالمية رغم تراجعها بنسبة 3.6%، بينما انخفضت مبيعات ” آبل ” بنسبة 5% على أساس سنوي، وتراجعت مبيعات ” أوبو ” بنسبة 3.9%، وارتفعت مبيعات كلًا من ” هاواوي ” و ” شياومي ” على أساس سنوي بنسب 7.6% و 79% على الترتيب.


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