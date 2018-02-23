السباق يشتعل لخطف مدرب البرسا السابق بين 3 أندية كبرى

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن دخول تشيلسي في الصراع على مدرب البرسا السابق، لويس إنريكي؛ للحصول على خدماته؛ ليكون بديلًا لأنطونيو كونتي الذي قدم أداء متواضع مع الفريق خلال منافسة الدوري الإنجليزي، ودوري الأبطال.

وكان هناك عددًا من الأندية بدأت بالفعل في التسارع من أجل التعاقد مع إنريكي، من بينهم الأرسنال، وباريس سان جيرمان، إلا أنه حتى الأن لم يكشف عن وجهته المفضلة.

ويجدر الإشارة إلى أن سان جيرمان، بدا بالفعل منذ عدة أسابيع في الإعلان عن نيتهم في التعاقد مع إنريكي، جديد ليخلف أوناي إيمري الذي أخفق في أول مواجهة له في دوري الأبطال أمام الريال.