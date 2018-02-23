سكراب زيت الزيتون والسكر لتنظيف البشرة من الشوائب نهائيًا

متابعات(صدى):

يسعى الكثير من الفتيات للحصول علي بشرة رطبة وإطلالة مشرقة، ولكن تغفل الفتيات دائمًا عن فكرة معرفة نوع بشرتهن، فهناك وصفات طبيعية تتناسب مع معظم أنواع البشرة، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل من خلال الأغراض الموجودة بالأساس في منزلك.

لذلك يقدم لك الأطباء مجموعة من الوصفات الطبيعية لترطيب البشرة مناسبة لكافة أنواعها، ومن أبرزها سكراب زيت الزيتون والسكر.

و المكونات هي :

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من السكر الخام

قطرتان من زيت اللافندر

طريقة تحضير الاسكراب ووضعه:

امزجي المكونات السابقة في وعاء صغير، وقبل وضع الاسكراب على وجهك، عرضي بشرتك لحمام بخار، ثم ضعي الاسكراب على بشرتك لتتخلصين من الخلايا الميتة وتحصلين على ترطيب وتنظيف معًا.

اتركي الاسكراب على بشرتك لمدة 10 دقائق ودلكي وجهك بحركات دائرية خفيفة بأطراف أصابعك، بعدها اغسلي وجهك بالماء البارد.