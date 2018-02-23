” نوفاتك ” تؤكد اهتمامها بانضمام ” أرامكو ” في مشروع الغاز المسال

عادل الحربي(صدى):

رحبت شركة نوفاتك الروسية المنتجة للغاز، بانضمام عملاق الطاقة ” أرامكو السعودية ” كشريك في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي.

وأكد رئيس شركة نوفانك ليونيد ميخلسون، على اهتمام الشركة بأن تصبح أرامكو شريكًا لها في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي.

يُذكر أن نوفاتك الغير مملوكة للدولة وأرامكو السعودية وقعا الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين الطرفين، كما بدأت نوفاتك وشركاؤها انتاج الغاز الطبيعي المسال في مشروع يامال للغاز المسال العام الماضي، وتخطط لإطلاق مشروعها الثاني للغاز الطبيعي المسال في شبه جزيرة جيدان في 2022-2023.