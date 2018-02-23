الأوقات المناسبة لقص الشعر والظهور بشكل مختلف

أماني الغامدي(صدى):

تجد الكثير من الفتيات يقتنعن بفكرة قص الشعر لتغيير شكلهم والظهور بلوك مختلف، حيث يرتبط قص الشعر لديهن بالتغيير، أو البداية الجديدة والتخلص من بعض الذكريات الصعبة، ولكن هذا الأمر ليس سهلا كما يعتقد البعض، حيث يوجد وقت مناسب لقص الشعر خلال فصول السنة المختلفة، بالإضافة للحالة الصحية للشعر.

فيجب على الفتيات إدراك بعض الجوانب الهامة بخصوص قص الشعر، ومعرفة ما إذا كانت شعورهن جاهزة لهذا الأمر، أم انه يفضل تأجيله لوقت آخر.

حيث أن الحالة الصحية للشعر من تقصف أو جفاف فروه الرأس هي التي تتحكم في اختيار الوقت المناسب لقص السعر، بالإضافة إلى أن حالة الطقس من أكثر الجوانب التي توضع في الاعتبار عند قص الشعر، ذلك بجانب طريقة التغذية التي تتبعها الفتاة في فترة ال6 شهور التي تسبق قص الشعر.

مع العلم أن قبل الشتاء هو أفضل الأوقات لقص الشعر، حيث الإقبال على طقس مائل للبرودة يحافظ على حالة الشعر، بالإضافة لقبل شهور الربيع، وهى الفترة التي يبدأ الطقس فيها بالاعتدال ، وهو ما يساعد الفتيات على الحفاظ على صحة شعورهن بعد القص، خاصة إذا كن دائمات الخروج للعمل أو الدراسة.

و بالطبع توجد بعض الخطوات التي من الأفضل معرفتها والقيام بها قبل قص الشعر، وهى الابتعاد عن استخدام الزيوت أو الكريمات لمدة لا تقل عن أسبوع، والحرص على غسل الشعر يوميًا بالماء الفاتر، وعدم استخدام أي أدوات للفرد كالمكواة أو السيشوار.

كما يجب ضرورة العناية بالشعر جيدًا بعد قصه، وخاصة بالمواد المغذية، وأدوات العناية بالأطراف، والحرص على استخدام الشامبو والبلسم المناسب لنوع الشعر.