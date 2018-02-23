الاحتلال يعتقل امرأة فلسطينية جنوب بيت لحم وفلسطينيًا من بلدة بيت أمر

بيت لحم(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم, امرأة فلسطينية من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح، أن قوات الاحتلال اعتقلت زوجة الأسير عبد المنعم نيفين صلاح، ووالده محمد عمران صلاح (67عامًا)، بعد أن داهمت منزله ومنزل والده وفتشتهما.

من جهة أخرى، اعتقلت تلك القوات فلسطينيًا من بلدة بيت أمر، وفتشت منزلا في مدينة الخليل.

وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي داهمت وسط بلدة بيت أمر، ومنطقتي العين والجلدة، وفتشت عددًا من منازل الفلسطينيين قبل اعتقالها الشاب عيسى هاشم عمر بحر (20 عامًا)، ونقله إلى مركز توقيف وتحقيق ” عصيون ” .

وأفادت مصادر أمنية في الخليل أن قوات الاحتلال اقتحمت عدد من الأحياء بالمدينة، وأجرت تفتيشًا لمنازلها.