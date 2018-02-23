السماح بوضع محطات لاسلكية داخل الأحياء

عادل الحربي (صدى):

أعلن نائب محافظ هيئة الاتصالات للتقنية والبنية التحتية، ماجد المزيد، عن السماح لمقدمي خدمة الاتصالات في المملكة، بوضع محطات لاسلكية داخل الأحياء؛ لتحسين مستوى الشبكات.

وأوضح ” المزيد ” على هامش إطلاق الجيل الخامس في مقر هيئة الاتصالات، أنه كانت هناك دراسة طويلة في هذا الأمر، حيث كان في السابق لا يمكن للشركات المشغلة وضع المحطات اللاسلكية داخل الأحياء وفقاً لضوابط البلديات.

وأضاف أن بناء على هذه الدراسة صدرت توجيهات عليا بالموافقة على تحديث ضوابط البلديات؛ لإنشاء المحطات اللاسلكية داخل الأحياء، ما سيسهم بدوره في تمكين مقدمي الاتصالات من تحسين مستوى الشبكات.