فريق مصري يفوز بـ 21 هدفا في مباراة مثيرة للشبهات

طلال الغامدي(صدى):

شهد دوري الدرجة الرابعة المصري، واقعة مثيرة، ونادرة من نوعها عقب فوز أحد الأندية على منافسة بـ21 هدفًا مقابل لاشيء.

وانتصر فريق سند بسط على عمال طنطا، في ظل توجيه الاتهامات للنادي الأخير بأنه فوت المباراة كي يصعد الفريق الفائز لدوري القسم الثالث على حساب فريق محلة مرحوم الذي كان متعادلا في النقاط مع الفريق الفائز، ويتفوق بفارق الأهداف بـ 19 هدفا.

وفي هذا السياق تقدم مسؤولو فريق محلة مرحوم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة، واتهموا الفريق الخاسر بتفويت المباراة لمساعدة الفريق المنافس على الصعود.

من جانبه، قرر اتحاد الكرة عدم اعتماد نتيجة المباراة، وإحالة المسؤولين في الناديين للتحقيق.