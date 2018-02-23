إصابة 8 أشخاص من عائلة واحدة في حادث تصادم بجدة

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة جدة، اليوم الجمعة، حادث مروري أسفر عن إصابة 8 أشخاص، من بينهم 6 أطفال.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة تلقت، صباح اليوم الجمعة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم طريق الحرمين قبل كبري بريمان باتجاه الجنوب

وأضاف: “ فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 ثلاث فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، إلى موقع الحادث بمتابعة القائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين ، حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم مستشفى الملك فهد العام ” .

وأهاب أبو زيد بجميع قائدي المركبات بتوخي الحذر، والالتزام بأنظمة المرور، والتقيد بالسرعة المحددة، متمنيًا السلامة للجميع.