بالفيديو.. أسد يمضغ ذيله من شدة الجوع

متابعات(صدى):

رصد زوار حديقة تاييوان في مقاطعة شانشي حيوانات هذيلة تعاني من سوء التغذية، وأظهر لقطت لأسد ولبؤة داخل قفص يتضوران جوعا.

ووجه الزوار اتهام مسئولي حديقة الحيوان بسوء معاملة الحيوانات، وطالبوا الكشف عن سبب فقدان الأسد لذيله.

وأوضح المتحدث باسم الحديقة في تصريحات إعلامية ، أن الأسد نام وذيله داخل بركة مياه متجمدة، ما أدى إلى تلف الأنسجة وبدأ ينزف، لذلك قام الأسد بقضمه.

وأضاف أن الموظفين اكتشفوا الإصابة ووضعوا بعض الأدوية على الذيل لوقف النزيف، لكن الحديقة لم ترد على اتهامات سوء تغذية الحيوانات.

