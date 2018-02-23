الصحة العالمية: ارتفاع عدد فقراء العالم من 8 لـ 15%

جنيف(صدى):

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، عن زيادة عدد الفقراء في العالم من 8 إلى 15 %، وذلك بسبب عدم قدرتهم على دفع نفقات الرعاية الصحية.

حيث جاء التقرير بعنوان ” تقرير الرصد العالمي لعام 2017: تتبع التغطية الصحية الشاملة ” ، والذي يتمحور حول علاقة الصحة بالفقر والعكس.

وأفاد التقرير، أنه من المستحيل القضاء على مشكلة الفقر في العالم بحلول العام 2030، ما لم يحصل جميع سكان العالم على الرعاية الصحية المناسبة والكفؤة، حيث إن الكثير من سكان الدول الفقيرة يحرمون بشكل كبير من الحصول على الرعاية الصحية المستحقة، نظرًا لعدم قدرتهم على دفع تكاليف العلاج.

وأكد التقرير، أن الحصول على خدمات صحية أساسية وجيدة حق مكتسب للجميع، فيما تضمن التقرير، بعض الأرقام والحقائق الهامة بشأن سكان العالم، وذلك على النحو التالي:

– نصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية.

– أكثر من مليار شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المعالج.

– هناك 200 مليون امرأة، ليس لديهن الفرصة للحصول على خدمات صحية.

– 17 % من الأمهات في الشريحة الخميسية الأشد فقرًا بالبلدان منخفضة الدخل.

– 100 مليون ينضمون سنويًا لقائمة الفقر المدقع لعدم دفع التكاليف العلاجية.

– 180 مليون نسمة سنويًا بصفوف الفقراء باستخدام حد 3.10 دولارات للفرد يوميًا.

800 – مليون شخص ينفقون أقل 10% من ميزانيات أسرهم للرعاية الصحية.