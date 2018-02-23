” الخضيري ” يؤكد أهمية الكشف المبكر عن الأورام ويحذر من العواقب

علي القحطاني(صدى):

أكد أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، اليوم الجمعة، على ضرورة الكشف المبكر عن الأورام، مناشدًا الجميع بإجراء فحوصات دورية.

وأوضح ” الخضيري ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الكشف المبكر يساهم في إنقاذ أكثر من نصف المرضى بسبب السرطان، مشيرًا إلى أن تأخير الكشف والتردد في الفحص وتأخير العلاج يقتل الكثير من المرضى.

ووجه نصيحة إلى متاعبيه قائلًا ” لا تتردد ولا تؤجل الفحص الذي يطلبه طبيبك اذا اشتبه بأي مرض، لأن ذلك يجعل نسبة الشفاء تصل إلى ٨٥٪ بإذن الله، بينما التأخر يقتل المريض ” .