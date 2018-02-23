” الخضيري ” يؤكد أهمية الكشف المبكر عن الأورام ويحذر من العواقب
أكد أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، اليوم الجمعة، على ضرورة الكشف المبكر عن الأورام، مناشدًا الجميع بإجراء فحوصات دورية.
وأوضح ” الخضيري ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الكشف المبكر يساهم في إنقاذ أكثر من نصف المرضى بسبب السرطان، مشيرًا إلى أن تأخير الكشف والتردد في الفحص وتأخير العلاج يقتل الكثير من المرضى.
ووجه نصيحة إلى متاعبيه قائلًا ” لا تتردد ولا تؤجل الفحص الذي يطلبه طبيبك اذا اشتبه بأي مرض، لأن ذلك يجعل نسبة الشفاء تصل إلى ٨٥٪ بإذن الله، بينما التأخر يقتل المريض ” .
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