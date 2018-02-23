تغريدة كايلي جينر تكبد سناب شات خسائر بـ 1,3 مليار دولار

واشنطن(صدى):

تسببت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر في خسارة كبيرة لشركة سناب التي تملك تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات.

خسرت أسهم سناب شركة في البورصة 1.3 مليار دولار من قيمتها بعد إعلان نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر ، وهي أخت غير شقيقة لكيم كارداشيان، توقفها عن استخدام هذا التطبيق.

وكانت غردت الممثلة عبر حسابها على موقع تويتر قائلة :هل هناك شخص آخر لم يعد يستخدم سناب شات؟ أم أنني فقط (التي توقفت عن استخدامه)..هذا محزن جدا.

وبمجرد نشر التغريدة على حسابها الذي يتابعه 24.5 مليون شخص تعرضت أسهم سناب شات لهزة عنيفة وهوت قيمتها.

وانتقدت كايلي جينر إعادة تصميم التطبيق وتغيير بعض خصائصه، ووقع مليون شخص عريضة تطالب سناب بالعدول عن التغييرات.

وبلغ حجم الانخفاص في قيمة الأسهم 8 بالمائة إلا أن تلك النسبة تراجعت عند إغلاق التداول في وول ستريت إلى 6 بالمائة، لتقترب قيمة السهم من 17 دولارا سعره الأساسي عندما تم إدراج التطبيق لأول مرة مارس 2017.

وبعد الضجة التي أثارتها تغريدة نشرت كايلي جينر، كتبت قائلة:لا أزال أحبك سناب شات..حبي الأول.

ورفضت إدارة سناب شات شكاوى حول إعادة تصميم التطبيق في نوفمبر الماضي،وقال الرئيس التنفيذي إيفان شبيغل، في وقت سابق من هذا الشهر، إن المستخدمين يحتاجون الوقت ليعتادوا على ذلك.