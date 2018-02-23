عابد فهد يبدأ تصوير مسلسله الجديد في بيروت

أماني الغامدي(صدى):

بدأ النجم السوري عابد فهد تصوير مسلسل ” طريق ” في مدينة بيروت، وكان ذلك في أجواء رومانسية وسط الطبيعة الخلابة في أحدى القرى التي تطل على الساحل اللبناني، بحضور المنتج صادق الصبّاح

والمسلسل من بطولة نادين نجيم وعابد فهد وقصّة الكاتب الكبير نجيب محفوظ وسيناريو وحوار سلام الكثيري، وإخراج رشا شربتجي ويحكي العمل علاقة حب بين حبيبين ومن ثم زوجين ينتميان إلى طبقتين مختلفتين فكرياً واجتماعياً، وهو من أعمال الشركة التي ستدخل السباق الرمضاني لهذا العام.

والجدير بالذكر أن آخر الأعمال التي جمعت بين عابد فهد ونادين نجيم هو مسلسل ” لو ” والذي نال شهرة كبيرة بين الجمهور في الخليج العربي، وكانت تدور قصته حول الخيانة الزوجية والانتقام، وكانت نادين نجيم اعتذرت سابقًا عن مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل ” الهيبة ” مع الفنان تيم حسن.