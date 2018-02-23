عملاق جديد يصارع الريال لضم ” صلاح “

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، عن ظهور منافس جديد للريال، يسعى للحصول على خدمات نجم ليفربول محمد صلاح.

وقالت مصادر أن النادي الألماني بايرن ميونخ، بدأ في دخول السباق على “صلاح ” ؛ لتعويض الهولندي أرين روبن، الذي من المقرر أن ينتهي عقده نهاية الموسم الجاري.

يجدر الإشارة إلى أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبوريدة، أكد أن الملكي، مهتم جدا بضم محمد صلاح، موضحًا أن العملاق المدريدي سيقدم عرضًا ضخمًا لفريق ” الريدز ” نهاية الموسم الجاري، من أجل الحصول على خدمات ” الفرعون الصغير “.