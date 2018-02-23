بالصور.. لمياء عتروس تخطف الأنظار بتصميماتها في نيويورك

نورة الشهري (صدى):

خطفت المصممة التونسية لمياء عتروس أنظار الحاضرين، عندما أبرزت مجموعة من أحدث تصميماتها، والتي تعكس التراث التونسي الأصيل، حيث عرضت أكثر من قصة وتصميم بالفلكلور التونسي، وذلك خلال moda international week، والذي كان مقام في ولاية نيويورك.

وكان من ضمن الفساتين التي عرضتها لمياء فستان ذهبي دانتال، بالإضافة إلى قفطان تونسي قصير من القطيفة باللون الأخضر، وفستان بيج من خامة الجبيور، وفستان لبنى منقوش بالذهبي من قطعتين “هاف استوماك “.

كما عرضت عتروس فستان زفاف تونسي أبيض مشغول بالذهبي، بالإضافة إلى عدد من التصميمات التونسية العصرية الحديثة، ووصل عدد القطع التي عرضتها إلى 15، و التي أبهرت الحضور بسبب تقديمها تصميمات تختلف عن الثقافة الأمريكية.