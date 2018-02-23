طلاب يستضيفون ” مأدبة عشاء ” لوزراء العمل بالدول الإسلامية

نايف السالم(صدى):

أقامت كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز، أول أمس، حفل عشاء لوزراء العمل بالدول الإسلامية، والذين اجتمعوا بالمؤتمر الرابع لوزراء العمل في الدول الإسلامية، التي عقدته منظمة التعاون الإسلامي.

حيث أعرب الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، مدير جامعة الملك عبدالعزيز، عن سعادته لاستضافة هذا الحفل بكلية السياحة، وهي إحدى كليات الجامعة، التي تؤهل الخريجين لسوق العمل في سبيل خدمة المجتمع.

وتوجه ” اليوبي ” بالشكر، إلى الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك نظير تبنيه لفكرة استضافة الطلاب لضيوف المؤتمر، واختياره كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز، ضمن برنامج الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل.

فيما أكد الدكتور إبراهيم بن محمود الصيني، عميد كلية السياحة، أن التأهيل العالي والبرامج العملية التي تعتمدها الكلية، أهلت طلابها لاستضافة هذا الحفل الكبير، وتقديم الضيافة للوزراء باحترافية، حيث أثبت شباب وشابات المملكة، أنهم مستعدون لتقلد جميع المهام في قطاع السياحة والضيافة بهمة واقتدار.