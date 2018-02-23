الذهب يتجه لتسجيل أسوأ خسائره في شهرين وينخفض بنسبة 0.35%

واشنطن(صدى):

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، تراجعًا في مستوياتها متجهه نحو أسوأ خسارة أسبوعية لها منذ أوائل ديسمبر 2017، في ظل ارتفاع الدولار.

وتراجع سعر الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.35% إلى 1327.38 دولار للأوقية، ليصل مستوى خسارته خلال الأسبوع الجاري وحتى الآن نسبة 1.4%.

كما انخفضت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم مارس بنسبة 0.3% عند 1328.9 دولار للأوقية، ليتجه المعدن النفيس لتسجيل أسوأ خسارة منذ الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر الماضي.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس مستوى أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.3% إلى 89.98.