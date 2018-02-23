4 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع الثاني من دوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، النقاب عن اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب؛ خلال مباريات الأسبوع الثاني في إطار دوري الأبطال.

وشهدت قائمة المرشحين كل من: ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، بعدما قام بـ 8 تصديات متقنة أمام إشبيلية، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي، و البرازيلي فريد، لاعب فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، ومواطنه ويليان، نجم تشيلسي الإنجليزي.

وجاء الألماني توماس مولر، لاعب فريق بايرن ميونخ، من المرشحين، حيث سجل هدفين وصنع آخر أمام بشكتاش التركي، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق البافاري بخماسية نظيفة.

وشهدت القائمة غياب لاعب البرسا ليونيل ميسي على الرغم من تسجيله لهدف مثير أمام تشيلسي.