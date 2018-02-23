غضب عارم من ملاحظة ترامب خلال لقائه بضحايا هجوم فلوريدا

فلوريدا (صدى):

شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة الأمريكية، هجوماً حاداً على الرئيس دونالد ترامب، إثر ظهور صورة مقربة لملاحظات مدونة على ورقة أثناء لقاءه بأهالي ضحايا مذبحة فلوريدا.

وأظهرت الورقة التي كان يحملها الرئيس ” ترامب ” ، إحدى الملاحظات المكتوبة وهي ” أنا أسمعكم I hear you ” ، والتي علق عليها النشطاء متسائلين هل الرئيس بحاجة إلى من يذكره بإبداء تعاطفه مع الضحايا.

وتضنت الملاحظات أيضاً: ” ماذا تريدونيي أن اعرف عن تجربتكم في هذا الحادث، ماذا يمكن أن نقوم به حتى تشعروا بالأمن، الموارد والأفكار، أنا أسمعكم، وأخرى غير واضحة ” .