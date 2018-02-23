إطلاق مشروع ” سلام ” للتصدي للآراء المضللة عن المملكة

علي القحطاني(صدى):

أعلن إسماعيل بن منسي العُمري، مدير عام أكاديمية الحوار للتدريب، بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، عن إطلاق مشروع ” سلام ” ، وذلك بهدف التصدي للشبهات والآراء المضللة عن المملكة بالخارج.

وأكد ” العُمري ” ، أنه سيتم ذلك من خلال تقديم إجابات علمية ومحكمة عن ” 511 ” سؤالًا بهذا الشأن، حيث يتم تدريب 1.2 مليون مواطن على برامج الحوار ومهارات التواصل، والتصدي للانحرافات الفكرية.

ووصف ” العُمري ” المجتمع السعودي، بأنه يتميز بالانسجام والتآلف بين جميع أطيافه ومكوناته، مشددًا على أهمية تأهيل الشباب لتمييز الأفكار المتطرفة والحكم عليها في الإنترنت.

فيما لفت إلى أهمية البرامج التي تم إطلاقها لتحصين المبتعثين في الخارج، من خلال التركيز على القيم المشتركة مع الآخر، مشيرًا إلى حرص المركز على مساعدة أئمة المساجد والأسر في الكشف عن مؤشرات التطرف لدى الشباب لمعالجتها في وقت مبكر.