سحب رعدية ممطرة تضرب 3 مناطق بالمملكة

علي العنزي(صدى):

أطلق النظام الآلي للإنذار المبكر، اليوم الجمعة، تحذيره على 3 مناطق بالمملكة من تكون سحب رعدية ممطرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية على مدار اليوم.

وشمل الإنذار كلًا من منطقة عسير، ومكة المكرمة خاصة المرتفعات والأجزاء الشرقية منها، ومنطقة الباحة، على أن تبدا الحالة على الـ3 مناطق بداية من السواحدة ظهر اليوم وتستمر حتى السابعة مساء اليوم.

وأوضح الإنذار ان الحالة تتمثل في تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية.