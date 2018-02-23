رد ولي عهد أبوظبي على عامل أفغاني رفض بيع سجادة بسبب صورة

أبو ظبي(صدى):

أشاد ولي عهد إمارة أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، الشيخ محمد بن زايد علي، بموقع عامل أفغاني قام برفض بيع سجادة تحمل صورة الراحل الشيخ زايد بن نهيان ” رحمه الله ” .

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” هذا بابا زايد كلمتان عفويتان.. لصاحب محل سجاد أفغاني سعدت بزيارته اليوم.. كان لهما وقع كبير في النفس.. عبر بهما عن رمزية زايد ومحبته ومكانته في قلبه عندما عرض عليه شراء سجادة بمحله تحمل صورة الوالد زايد.. رغم العرض والإلحاح إلا أنه رفض بشدة.. قصة وفاء سطرها زايد بإنسانيته ” .

وأضاف في تغريدة أخرى: ” الإمارات تنسج بنهجها الخير الذي أرساه زايد أنموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش ..كسبت به قلوب الملايين حول العالم .. هنالك الكثيرون على امتداد الوطن يكنون المحبة لنا في قلوبهم.. يتعايشون معنا … ويشاطروننا أحلامنا وتطلعاتنا.. لهؤلاء جميعا نقول الإمارات بلدكم الثاني ” .

